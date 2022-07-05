ستولتنبرج: أعضاء الناتو يوقعون على برتوكولات انضمام السويد وفنلندا للحلف

وقال فولودين، تعليقا على تصريحات عمدة مدينة "لابينرانتا" الفنلندية بضرورة نشر قواعد حلف شمال الأطلسي في بلاده، "إن نشر القواعد العسكرية لحلف "الناتو" لن يحمي فنلندا أو السويد، بل على العكس تماما سيعرض للخطر سكان المدن، التي ستتمركز فيها البنية التحتية العسكرية".

وأضاف "أن رئيس بلدية "لابينرانتا" الفنلندية يعتقد أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يخلق إحساسا بالأمان، وهو مخطئ، لأنه في حال اندلاع أعمال عسكرية يجري توجيه الضربات بشكل أساسي إلى البنية التحتية العسكرية للعدو".