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ستولتنبرج: أعضاء الناتو يوقعون على برتوكولات انضمام السويد وفنلندا للحلف

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 02:40 م
ستولتنبرج: أعضاء الناتو يوقعون على برتوكولات انضمام السويد وفنلندا للحلف ستولتنبرج
بروكسل (أ ش أ)

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صرح ينس ستولتنبرج أمين عام حلف شمال الأطلسى "الناتو" بأن اليوم الثلاثاء، وقعت الدول الأعضاء على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا للحلف.

وقال ستولتنبرج - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر - "إنه يوم تاريخي للأمن الأوروبي الأطلسي حيث وقع جميع الحلفاء الثلاثين في الناتو على بروتوكولات انضمام السويد وفنلندا وبوجود 32 دولة حول الطاولة، سنكون أقوى وأكثر أمانًا، لأننا نواجه عالماً أكثر خطورة".

وكان رئيس مجلس الدوما الروسى فياتشيسلاف فولودين، حذر من أن نشر قواعد لحلف شمال الأطلسى "الناتو" على أراضى فنلندا والسويد لن يحمى هاتين الدولتين، وسيعرض سكان هذه الأراضى للخطر. 

وقال فولودين، تعليقا على تصريحات عمدة مدينة "لابينرانتا" الفنلندية بضرورة نشر قواعد حلف شمال الأطلسي في بلاده، "إن نشر القواعد العسكرية لحلف "الناتو" لن يحمي فنلندا أو السويد، بل على العكس تماما سيعرض للخطر سكان المدن، التي ستتمركز فيها البنية التحتية العسكرية".

وأضاف "أن رئيس بلدية "لابينرانتا" الفنلندية يعتقد أن مثل هذا الأمر من شأنه أن يخلق إحساسا بالأمان، وهو مخطئ، لأنه في حال اندلاع أعمال عسكرية يجري توجيه الضربات بشكل أساسي إلى البنية التحتية العسكرية للعدو". 

 


ستولتنبرج

فنلندا

الناتو

حلف شمال الاطلسى

السويد وفنلندا



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