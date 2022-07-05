زي النهارده.. "الجنايات" تقضي بالمؤبد والمشدد للمتهمين بـ"خلية إمبابة"

كتب إيهاب المهندس

زي النهارده من سنة، يوم 5 يوليو 2021، الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار معتز خفاجى وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وأمانة سر سيد حجاج ومحمد السعيد، تقضي بالمؤبد لمتهم غيابيًا والسجن المشدد 10 سنوات لـ5 متهمين آخرين، وايداع متهم حدث إحدى دور الرعاية لمدة 5 سنوات، بـ"خلية إمبابة الإرهابية".

ووجه للمتهم الأول تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصلحته وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطني والسلام الاجتماعى، بأن تولى تأسيس خليه بالجماعة المسماه "داعش".

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم حيازة سلاحا ناريا مششخنا، وذخيرة تستخدم مع السلاح النارى محل الاتهام، ووجه للمتهمين.

كما وجه للمتهمين من الثانى وحتى الثانى عشر تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لخلية بالجماعة المسماه "داعش"، وروجا المتهمان الأول والثالث بطرية مباشرة لارتكاب جريمة إرهابية بأن روجا معتقدات وأفكار داعش الإرهابية الداعية لاستخدام العنف.