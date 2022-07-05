رياضة الغربيــــة تكرم 150 من متدربي برنامج مشواري

الغربيــــة عادل ضرة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالغربية، حفل تكريم لمتدربي برنامج مشواري، بمشاركة 150 طالب وطالبة، تم التحاقهم بالبرنامج، كمرحلة أولى ذلك بقاعة المؤتمرات بالمديرية، بحضور الدكتور محمد سعفان، مدير الاداره العامة للشباب، ومنسق البرنامج، إيمان الراعى، ومساعد المنسق أحمد كشك.

أكد يسري الديب، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مثل هذه البرامج التدريبية تساهم في إكساب طلاب الجامعة للمهارات الحياتية اللازمة، لسوق العمل، وأن المجال مفتوح لدي جميع الشباب للتعرف، والاستفادة مما يحتاجة سوق العمل الحر في الوقت الحالي، وأن الوزارة مستمرة في دعم تلك الأنشطة لتقليل معدلات البطالة وتشجيع الشباب.

يهدف البرنامج إلي تأهيل طلاب الجامعة لسوق العمل، وإكسابهم ثقافة العمل الحر من أجل التوظيف، وخلق فرص عمل و إسهاماً في محاربة البطالة من خلال تغيير المفاهيم لدى الشباب وتطويراً للبرامج التدريبية في مجال التثقيف المهني وإدارة وتطوير الذات.