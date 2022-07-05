اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:18 م
أكرم القصاص
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روسيا تفتح ممرين إنسانيين من ميناء ماريوبول على مدار الساعة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:07 م
روسيا تفتح ممرين إنسانيين من ميناء ماريوبول على مدار الساعة الجيش الروسى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء فتح ممرين إنسانيين للسفن في بحر آزوف من ميناء ماريوبول على مدار الساعة. 


ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الاخبارية عن بيان الوزارة أنه "تمت تهيئة الظروف اللازمة لتشغيل ممرين بحريين إنسانيين آمنين لحركة السفن في بحر آزوف على مدار الساعة للخروج من ميناء ماريوبول بطول 115 ميلا وعرض ميلين باتجاه البحر الأسود". 


وأضافت أنه تم فتح ممر آخر يبلغ طوله 139 ميلا وعرضه 3 أميال في البحر الأسود.

وفي سياق آخر، أكد نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، اليوم الثلاثاء أن الجيش الروسي يتلقى جميع الإمدادات اللازمة خلال عمليته العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وأشار بوريسوف -في اجتماع مكتمل لمجلس "الدوما" الروسي- إلى أن "العملية العسكرية الروسية الخاصة مستمرة منذ أربعة أشهر وسط ضغط هائل من العقوبات".. مُضيفًا أنه طوال هذا الوقت، يتلقى الجيش الروسي جميع الإمدادات اللازمة بينما تواصل الشركات عملها دون انقطاع، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية. 


ولفت إلى أنه من أجل ضمان إمدادات الأسلحة والذخيرة، هناك حاجة إلى ترشيد الصناعات الدفاعية وهو ما تهدف إليه تعديلات الحكومة.


كان الرئيس الروسي قد أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.


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