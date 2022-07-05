اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:16 م
أكرم القصاص
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روسيا تدعو لمحادثات مع المملكة المتحدة حول المرتزقة البريطانيين فى دونباس

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:12 م
روسيا تدعو لمحادثات مع المملكة المتحدة حول المرتزقة البريطانيين فى دونباس روسيا - أرشيفية
أ ش أ

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أبلغت روسيا المملكة المتحدة أن المحادثات حول عنصري المرتزقة اللذين حُكم عليهم بالإعدام في جمهورية دونباس وهما البريطانيين شون بينر وأيدن أسلين، يجب أن تُجرى مع حكومة تلك الجمهورية.


وقال السفير الروسي في لندن أندري كيلين -في تصريحات لقناة روسيا 24 نقلتها وكالة الأنباء الروسية "تاس" اليوم الثلاثاء- "أستطيع أن أقول إننا تلقينا رسائل بمعنى أننا مسؤولون عن مصيرهم. أوضحنا بالتفصيل أنه ليس من اختصاصنا، بل من اختصاص مجلس النواب الشعبي، وطلبنا منهم الاتصال بهم. بعد ذلك، لم يتم استئناف الحوار".


وأضاف: "في الوقت الحالي، تفضل الحكومة البريطانية إجراء حوار مع كييف في هذا الشأن، لكن لا يمكنني إخباركم بما يحدث في هذا الحوار، وما هي المواقف التي اتخذوها وما هي الشروط والطلبات التي حددوها".


وفي 9 يونيو الماضي، حكمت محكمة في جمهورية دونباس على بينر وأسلين بالإعدام بتهمة المشاركة في الأعمال العدائية إلى جانب الجماعات المسلحة الأوكرانية كمرتزقة. 


وتم أسر العنصرين خلال القتال في جمهورية دونباس.


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