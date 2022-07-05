رئيس وزراء سريلانكا: نشارك في محادثات مع صندوق النقد الدولي كـ"دولة مفلسة"

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أعلن رئيس الوزراء السريلانكي رانيل ويكريميسينجي، اليوم الثلاثاء أن بلاده تشارك في محادثات مع صندوق النقد الدولى بوصفها "دولة مفلسة".



وقال رئيس الوزراء السريلانكى -في خطاب ألقاه اليوم أمام أعضاء البرلمان- "إن سريلانكا شاركت في محادثات مع صندوق النقد الدولي في مناسبات كثيرة من قبل، ولكن الوضع مختلف هذه المرة عن كافة المناسبات السابقة، حيث نشارك الآن فى المفاوضات مع الصندوق بوصفنا دولة مفلسة".



وأضاف "يتعين علينا مواجهة موقفا أكثر صعوبة وتعقيدا بالمقارنة بالمفاوضات السابقة، وقد تمكنا من إنهاء جولة من المفاوضات بطريقة فعالة على الرغم من هذه الصعوبات، ويقوم خبراء ماليون وقانونيون بإعداد خطة بشأن إعادة جدولة الديون، ونأمل أن يتم تقديم تقرير فيما يتعلق بهذا الشأن إلى صندوق النقد الدولي بحلول شهر أغسطس القادم، وسيتم اعداد برنامج للمساعدات لفترة أربعة أعوام بعد أن تتم الموافقة على هذه الخطة".



وأشار إلى أن سريلانكا ستنظم مؤتمرا للدول المانحة ستشارك فيه دول صديقة مثل الهند والصين واليابان، وأعرب عن أمله فى إنشاء نظام تتمكن سريلانكا من خلاله من الحصول على مساعدات فى شكل قروض من خلال إتفاقية مشتركة.