رئيس وزراء أستراليا: زيلينسكى تحلى بالشجاعة والقيادة فى مواجهة روسيا

قال رئيس الوزراء الأسترالى، أنتونى ألبانيز، إن الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى، تحلى بالشجاعة والقيادة فى مواجهة ما وصفه "بالغزو الروسى الوحشى وغير القانونى لأوكرانيا".

وكتب ألبانيز - فى تغريدة له على منصة تويتر للتواصل الاجتماعى نقلتها وكالة أنباء يوكرين فورم الأوكرانية- قائلا "لقد أظهر الرئيس زيلينسكى الشجاعة والقيادة التى ترمز إلى شعبه فى مواجهة الغزو الروسى الوحشى وغير القانونى، وتبعث زيارتى لأوكرانيا برسالة واضحة مفادها أن الدول الديمقراطية مثل أستراليا ستقف إلى جانب الشعب الأوكرانى فى أوقات الحاجة" (على حد قوله).

وكان رئيس الوزراء الأسترالى، قد قام بزيارة إلى كييف، كما زار مناطق بوتشا وإيربين وهوستوميل، فى العاصمة كييف وأجرى محادثات مع الرئيس الأوكرانى زيلينسكي.