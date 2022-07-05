اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 04:35 م
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رئيس ميناء دمياط يتفقد معامل فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 03:33 م
رئيس ميناء دمياط يتفقد معامل فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات جانب من الجولة
دمياط معتز الشربينى

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قام اللواء بحرى أحمد عبد المعطى حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط بزيارة لمعامل الفحص الغذائية والصناعية بفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالميناء، حيث كان فى استقباله المهندس محسن شعيب رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بميناء دمياط.
 
بدأت الزيارة بعرض توضيحي استعرض أهم المعامل واختصاصاتها المختلفة، ثم قام بجولة للتعرف عن قرب على المراحل المختلفة للكشف علي البضائع بواسطة أحدث الأجهزة المزودة بها، واطمأن على جودة وسرعة الإجراءات الخاصة بسحب العينات الغذائية والصناعية، وإجراء إختبارات الفحص والكشف وظهور النتائج طبقا للاعتمادات والمعايير الدولية المعتمدة.
 
وقد وجه رئيس ميناء دمياط الشكر لرئيس فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالميناء، الذى رافقه خلال الزيارة وجميع العاملين لما لمسه من احترافية فى الأداء والقدرة على التعامل مع الأجهزة الحديثة بالمعامل وتمني التوفيق للجميع.
 
يأتى ذلك في إطار متابعة التجهيزات الخاصة بمعامل الفحص بميناء دمياط، والاطمئنان على سلامة وسرعة إنهاء إجراءات الكشف والإفراج عن البضائع، وصولا للمعدلات الزمنية العالمية طبقاً للتوجيهات الرئاسية.
 
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