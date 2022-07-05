اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:56 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

رئيس موريتانيا يتوجه لأداء مناسك الحج.. ومصادر: تعديل وزارى بعد العيد

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:51 ص
رئيس موريتانيا يتوجه لأداء مناسك الحج.. ومصادر: تعديل وزارى بعد العيد محمد ولد الشيخ الغزواني
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
غادر رئيس الجمهورية الموريتانية محمد ولد الشيخ الغزواني نواكشوط متوجها إلى الديار المقدسة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج بحسب وكالة الوئام الموريتانية.
 
وسيبدأ ولد غزواني زيارته من المدينة المنورة قبل أن يتوجه إلى مكة لأداء مناسك الحج ابتداء من الخميس القادم 8 شهرذي الحجة.
 
وسبق للرئيس الموريتاني أن زار المملكة زيارة رسمية كما زارها زيارة غير رسمية لأداء مناسك العمرة، فيما زارت عدة شخصيات سعودية من بينها وزير الخارجية، موريتانيا في الآونة الأخيرة.
 
وقبيل المغادرة، كان استدعى ولد الشيخ الغزواني وزيره الاول محمد ولد بلال أمس الى القصر الرئاسي، وبحسب الوكالة الموريتانية نفلا عن مصادر مطلعة، فان الاجتماع استغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة.
 
ولم تستبعد المصادر أن يكون للأمر علاقة بتعديل طفيف في الحكومة الموريتانية الحالية بعد تعيين الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد ماء العينين ولد أييه رئيسا للحزب الحاكم حزب الاتحاد من أجل الجمهورية.
 
كما تم تغيير اسم الحزب وشعاره ليصبح اسمه الجديد "انصاف" وشعاره "الميزان"
 
وكان قرر الحزب الحاكم في موريتانيا في دورة استثنائية لمجلسه الوطني، تشكيل لجنة لتقديم اقتراح باسم رئيس جديد للحزب.
 
 

رئيس الجمهورية الموريتانية

موريتانيا

محمد ولد الشيخ الغزواني

مناسك الحج

حج 2022

السعودية



الموضوعات المتعلقة

موعد أذان المغرب سادس أيام العشر الأوائل من ذو الحجة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:31 ص

عقوبات رادعة ضد منظمى رحلات الحج المخالفة.. والغرامة تصل لـ 5 ملايين جنيه

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 03:00 ص

واعظات الأوقاف فى خدمة حجاج بيت الله بالأماكن المقدسة.. صور

الإثنين، 04 يوليه 2022 08:41 م

السعودية تنفذ عقوبات صارمة ضد الآلاف من مخالفى أنظمة الحج.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 04 يوليه 2022 08:12 م

السعودية: تأشيرة السياحة لا تسمح لحامليها أداء فريضة الحج

الإثنين، 04 يوليه 2022 04:29 م


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة