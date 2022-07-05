اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:39 م
أكرم القصاص
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رئيس مجلس الدولة يشهد حلف اليمين للمعينين بوظيفة مندوب مساعد دفعة 2018

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:35 م
رئيس مجلس الدولة يشهد حلف اليمين للمعينين بوظيفة مندوب مساعد دفعة 2018 حلف اليمين للمعينين بوظيفة مندوب مساعد
كتب - أحمد عبد الهادى - تصوير ماهر إسكندر

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أدى المندوبون المساعدون الجدد بمجلس الدولة من دفعة 2018 والمعينين بقرار جمهوري رقم 265 لسنة 2022 اليمين القانونية أمام المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، وبحضور أقارب الأعضاء الجدد.
 
 
وهنأ رئيس مجلس الدولة، الأعضاء الجدد بتعيينهم وحثهم على التفاني في أداء رسالتهم السامية والاطلاع الدائم علي أحدث علوم القضاء الإداري والتمسك بالنصوص والتشريعات وفهمها والسوابق القضائية، ونبه إلي ضرورة محافظتهم علي هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائي والتقاليد القانونية الراسخة داخل العمل وخارجه.

مجلس الدولة

تعينات

مندوب مساعد

خريجي الحقوق



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