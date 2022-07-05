وأضاف اللواء الأحمدى - خلال تفقده لعدد من فنادق البعثات النوعية الثلاث بمكة المكرمة؛ للوقوف على جودة الخدمات المقدمة لهم، والاستماع لأية شكاوى والعمل على حلها بشكل فورى - أن الجميع يعمل على مدار الساعة من أجل خدمة الحاج المصري أيا كان "قرعة، أو تضامن، أو سياحة"، مؤكدا فى الوقت نفسه التنسيق التام بين البعثات الثلاث من أجل تيسير المناسك على ضيوف الرحمن والعمل على راحتهم.

وبدأ اللواء الأحمدى جولته بتفقد حجاج بعثة السياحة بفندق (جراند الماسة) بشارع أجياد بمكة المكرمة، وبرفقته رئيس بعثة السياحة سامية سامي؛ حيث التقى بعدد من الحاجات ببهو الفندق أثناء حضورهن ندوة وعظ ديني، وطالبته إحداهن بضرورة التأكيد على البعثة بوجود مشرفين معهن أثناء تصعيدهن للمشاعر المقدسة، وهو ما أكدته رئيس بعثة السياحة وطمأنتهن بوجود عدد كاف من المشرفين.. كما تفقد الأحمدى غرف إقامة الحجاج بالفندق؛ للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم وعدم وجود أية شكاوى.

وقام مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج المصرية بتفقد فندق إقامة حجاج القرعة (رامادا) بشارع أجياد، والملاصق لفندق بعثة السياحة، حيث التقى بعدد من الحجاج ببهو الفندق، والذين أشادوا بجودة الخدمات المقدمة لهم، وقرب الفندق من الحرم المكي الشريف، وهو ما أتاح لهم آداء الصلوات الخمس به دون أدنى مشقة.

كما قام بتفقد عدد من غرف إقامة الحجاج، والذين أشادوا بحسن تعامل مسئولي البعثة، وتلبيتهم لجميع متطلباتهم بشكل فوري، مشيدين في الوقت نفسه بمستوى الغرف وعدد تسكينها، وكذلك بحرص البعثة على تنظيم العديد من الندوات الدينية وحلقات التوعية الصحية لهم بشكل يومي.

وفي السياق ذاته، قام اللواء الأحمدى، يرافقه رئيس بعثة حج التضامن أيمن عبد الموجود، بتفقد فندق إقامة حجاج بعثة التضامن (اعمار جراند) بشارع إبراهيم الخليل؛ حيث قام بتفقد عدد من غرف الإقامة، والاستماع إلى آراء الحجاج في الخدمات المقدمة لهم، بالإضافة إلى تفقد العيادة الطبية الموجودة بالفندق.

ومن جهتها، قالت رئيس بعثة حج السياحة سامية سامي، في تصريح لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضى المقدسة، "إن عدد حجاج البعثة يبلغ 9200 حاج، مشيرة إلى أن غرفة عمليات البعثة لم تتلق حتى الآن أية شكاوى من الحجاج".



وفيما يتعلق بالحالة الصحية للحجاج، أوضحت أن الحالة العامة للحجاج جيدة، ولا يوجد سوى أربع حالات فقط تتلقى الرعاية الطبية بالمستشفيات من أعراض صحية طارئة وبسيطة.



وبدوره، قال رئيس بعثة حج التضامن أيمن عبدالموجود "إن جميع حجاج البعثة وصلوا بسلامة الله تعالى إلى مكة المكرمة بواقع 3 آلاف حاج، مشيرا إلى أن البعثة تعمل حاليا على تجهيز مخيماتها في منطقة المشاعر المقدسة استعدادا لتصعيد الحجاج يوم الخميس المقبل.

وأضاف الحالة الصحية لجميع حجاج البعثة جيدة؛ حيث لا يوجد أية حالات مرضية محتجزة بالمستشفيات، سوى حالة واحدة فقط لإجراء قسطرة.