رئيس الوزراء الإيطالي يزور موقع حادث الانهيار الجليدي في شمال البلاد

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زار رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي، موقع حادث انهيار جليدي في جبال الألب الإيطالية، وسط استمرار عمليات البحث عن المفقودين.

وقال دراجي - في تصريح من موقع الحادث، بحسب وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية - "ننعي الضحايا السبع الذين تأكد مقتلهم في حادث انهيار نهر مارمولادا الجليدي، والعديد من المفقودين الذين يُخشى أن يكونوا قد لقوا مصرعهم".

وأضاف: "هذه دراما لها بالتأكيد عناصر غير متوقعة، لكن من المؤكد أنها تعتمد كذلك على تدهور الوضع البيئي والمناخي".. وتابع: "الآن يجب أن نتخذ إجراءات حتى لا يحدث ما حدث على مارمولادا مرة أخرى في إيطاليا".

ووقع الحادث الأحد إثر انفصال كتلة ضخمة عن نهر مارمولادا الجليدي، وهو أكبر نهر جليدي في سلسلة جبال الدولوميت (جبال الألب)، ويقع على المنحدر الشمالي لجبل مرمولادا.. وأسفر الانهيار عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 8 وفقدان 17 آخرين، فيما أعلنت السلطات اليوم ارتفاع عدد الضحايا إلى 7 أشخاص.

وأرجع خبراء الكارثة إلى موجة الحر التي تضرب إيطاليا حاليا، قائلين إنها جعلت النهر الجليدي غير مستقر بعد أن وصلت درجات الحرارة إلى 10 درجات مئوية على ارتفاع 3000 متر فوق مستوى سطح البحر، وهو أمر لم يكن من الممكن تصور حدوثه قبل بضع سنوات فقط.