رئيسة اليونان: دعمنا لأوكرانيا أمر مسلم به

وكالات

أكدت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو إن "دعم اليونان لأوكرانيا هو أمر مسلم به".



وقالت ساكيلاروبولو - موجهة حديثها إلى زيلينسكي خلال مؤتمر الاقتصاديين السادس والعشرين، عبر الفيديو إن "الغزو الروسي لدولة ذات سيادة هو تذكير وثيق بوحشية الحرب التي ألقت بظلالها كثيفة على عالمنا" (على حد وصفها)، مشيدة بالتضامن الأوروبي الذي وصفته ب"المفاجئ" في مواجهة العمليات الروسية، حسبما نقلت صحيفة "كاثميريني" اليونانية.



كما عبرت الرئيس اليونانية عن "إعجاب الشعب اليوناني بالنضال البطولي للدولة الأوكرانية"، مضيفة أن: "اليونان معكم وستظل كذلك".