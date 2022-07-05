رأس البر تتجمل لاستقبال الزوار فى عيد الأضحى المبارك.. صور

دمياط معتز الشربينى

تستعد مدينة رأس البر برئاسة المحاسب وليد الشهاوي؛ لاستقبال روادها من أبناء محافظة دمياط والمحافظات المجاورة خلال اجازة عيد الأضحى المبارك.



واستعدت شواطئ مدينة رأس البر لاستقبال المصطافين ورواد المدينة بطول 3600 متر، وذلك وسط استعدادات الوحدة المحلية، حيث تم تزويد الشاطئ بعدد 5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد 4 خيم للإسعاف، وعدد 33 برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، بالإضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ.

كما تم تكثيف حملات النظافة بكافة الشوارع والشواطىء وتجميل الحدائق العامة والمتنزهات بعدد 11 حديقة عامة، وتم صيانة أعمدة الإنارة ورش مبيدات لمكافحة الحشرات والناموس.



كما تم تكليف إدارة تموين رأس البر بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق العامة و المخابز بتوفير كافة السلع الأساسية لرواد المصيف وكذلك متابعة المحلات والمطاعم خاصة محلات بيع اللحوم للتأكد من صلاحية المعروض منها.

























جانب من الأعمال (5)







