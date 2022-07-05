ذا هيل: الديمقراطيون يحيون جهود إغلاق معتقل جوانتانامو ومعارضة من الجمهوريين

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة ذا هيل الأمريكية إن الديمقراطيين فى الولايات المتحدة يحيون جهودهم لإغلاق معتقل جوانتانامو، إلا أن تلك الجهود تواجه معركة صاخبة فى مجلس الشيوخ، حيث يشير الجمهوريين إلى أنها محاولة ستبوء بالفشل.

وفى الشهر الماضى قدم الديمقراطيون فى مجلس النواب تشريعا يسعى إلى إغلاق المنشأة فى كوبا كجزء من مشروع قانون إنفاق دفاع سنوي أكبر، ويتوقع القادة أن يقوموا بإجراء التصويت عليه الأسبوع المقبل من قبل كافة أعضاء المجلس الذى يتمتع فيه الحزب الديمقراطى بأغلبية.

لكن فى مجلس الشيوخ، حيث سيحتاج الديمقراطيون إلى دعم الجمهوريين لتمرير مشروع قانون التمويل الدفاعى، فإن الخطوة ستواجه جدارا م المعارضة من الجمهوريين.

وقال السيناتور جيمس إنهوف، أرفع جمهورى بلجنة الخدمات المسلحة بمجلس الشيوخ إنه متأكد من أن هذا لن يحدث. وأضاف فى تصريحات للصحيفة بأنه لا يوجد شخص اقب سيدعم هذا، فهو مؤسسة حيوي بكل تأكيد.

كما أثار النائب مايك روجرز، عضو لجنة الخدمات المسلحة بمجلس النواب الشكوك بشأن إغلاق جوانتانامو، وأشار إلى أن أغلبية الديمقراطيين البسيطة فى كلا المجلسين. ووضح أنهم يملكون أغلبية ضيقة للغاية الآن، ومن الصعب عليهم أن يفعلوا أي شيء. ومن ثم، فإن إتمام هذا الشىء المثير للجدل لن يحدث من الناحية العملية.

إلا ان الديمقراطيين الذين يقودون تلك الجهود يقولون إنهم يرون أن الامر يستحق القتال، على الرغم من المعارضة القوية من الجمهوريين وأيضا من بعض الديمقراطيين.

وقالت النائبة الديمقراطيى بيتى ماكولون، رئيسة لجنة المخصصات الفرعية لشئون الدفاع بالنواب إنهم ستعمل بقوة فى مؤتمر اللجنة، موضحة اأ بقاء هذا المعتقل مفتوحا لا يمثل استغلالا جيدا لأموال دافعى الضرائب. وققالت: لو أننا بحاجة إلى مزيد من الأموال للدفاع، فإنها ينبغي أن تذهب إلى أشياء تحدث فارق فى الأمن القومى الأمريكي.