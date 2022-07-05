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خليك واعى.. ضبط المتهمة بنشر شائعات عن حوادث خطف وهمية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:32 ص
خليك واعى.. ضبط المتهمة بنشر شائعات عن حوادث خطف وهمية قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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رصدت أجهزة الأمن تداول منشور على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمناً الادعاء باختطاف أحد الأطفال حال سيره رفقة والدته بمنطقة المقطم من قبل مجهولين مستخدمين سيارة "ملاكى" ولاذوا بالفرار.  
 
 
بالفحص تبين عدم صحة تلك الادعاءات، وعدم تلقى الأجهزة الأمنية ثمة بلاغات بذات المضمون، وقد أمكن تحديد القائمة على إدارة الصفحة المشار إليها (طالبة - مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم).
 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطها وبمواجهتها قررت بعدم مشاهدتها أى وقائع مماثلة، وأنها قامت بترويج تلك الشائعة لتوعية المواطنين، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية وحبس المتهمة.
 

شائعات

حوادث

خطف

القبض على متهمة بترويض شائعة

خليك واعى



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