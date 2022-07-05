خالد عبد الغفار: تطبيق التأمين الصحى الشامل فى 52 مستشفى و310 مراكز ووحدات

كتب إبراهيم حسان

أشاد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة، بتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى فترة وجيزة، قائلا: "هناك دولا طبق فيها التأمين الصحى فى 50 عاما".

أضاف عبد الغفار، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، أن التأمين الصحى الشامل تم تطبيقه حتى الآن فى 52 مستشفى و310 مراكز ووحدات صحية، مردفا: "هناك تجهيزات كبيرة بالمستشفيات لتطبيق التأمين الصحى الشامل فيها".

وتابع القائم بأعمال وزير الصحة، أن المتوسط اليومى 13 حالة مصابة بفيروس كورونا و4 وفيات، ورغم انخفاض الأعداد والتى لا تمثل عبء على المنظومة الصحية، إلا أن هناك توقعات بارتفاع الأعداد المصابة بالفيروس، لاسيما وأن متحور أوميكرون ينتشر بشكل كبير، ولكن الإصابات من بسيطة إلى متوسطة".

وأردف الوزير: "خلال فترة الإجازات بشكل عام نوجه بالاستمرار فى معدلات التطعيم وتكثيف الحملات مستمرة بين المواطنين خلال هذه الفترة، وسوف نكثف تواجدنا بكل الأماكن التى تشهد ازدحاما كبيرا خلال الأيام المقبلة، ونوفر جرعات تنشيطية بدون وصول رسائل للمواطنين لتسهيل عملية التطعيم".