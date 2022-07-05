حياة كريمة بديرمواس.. إنشاء محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى ووحدات لطب الأسرة

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي يجري تنفيذها في قرى مركز ديرمواس، جنوب المحافظة، لمتابعة نسب ومعدلات التنفيذ، وانتظام سير أعمال تنفيذ المشروعات، والوقوف على جميع المعوقات لإيجاد حلول سريعة لها.



رافق المحافظ، خلال الجولة، عامر طه، رئيس مدينة ديرمواس، والمهندس أحمد عاطف، ممثل جهاز التعمير، والمهندس رجب السعيد، رئيس شركة المياه، المهندس أحمد النوبي، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية، والمهندس منتصر عبد الوهاب، رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أسامة الجمل، وكيل مديرية الصحة، وأحمد العمدة منسق حياة كريمة بالمنيا، وعدد من الجهات المعنية.



قال المحافظ، إنه يجرى العمل على قدم وساق في تنفيذ مشروعات "حياة كريمة " داخل 19 قطاع خدمي، إذ يستهدف المشروع القومي لتطوير الريف المصري، والذي أطلقه رئيس الجمهورية تطوير 192 قرية بـ 757 تابعا، بإجمالي 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، في المرحلة الأولى، وجرى إدراج مركزي "بني مزار، وسمالوط، في المرحلة الثانية للمبادرة.



شملت جولة المحافظ تفقد الأعمال الإنشائية لمجمع ملاعب دلجا بمساحة 12 ألف متر، ومحطة معالجة المياه الصرف الصحي بدلجا، على مساحة 42 ألف متر، والتي ستخدم حوالي 200 ألف نسمة، كما تم تفقد أعمال محطة الرفع بدلجا، وأعمال المجمع الزراعي مساحة 600متر، وكذلك الأعمال الإنشائية لمركز طب الأسرة، ومركز تنمية الأسرة، وكذلك الأعمال النهائية لمجمع الخدمات بقرية دلجا.

كما تفقد المحافظ الأعمال الإنشائية لمحطة رفع قرية أبو خلقه، المقامة على مساحة 625م بتكلفة إجمالية 22 مليون جنيه، ومحطة مرشحات نزلة البدرمان بطاقة إنتاجية 100/ث، بالإضافة لتفقد محطة إسعاف أولاد مرجان، وتفقد محطة مياه مرشحة جزيرة التل، بطاقة 900 لتر ثانية والمقامة على مساحة 13 فدان، كما وجه المحافظ، رئيس قرية البدرمان بإجراء كافة أعمال الصيانة لعمارات الأولي بالرعاية.



أكد المحافظ أن هناك تنسيقًا مستمرًا بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والأجهزة المنوط بها تنفيذ الأعمال للمتابعة الدقيقة لما يجري تنفيذه لتطوير كافة القرى المستهدفة وتوصيل الخدمات تباعًا.

وخلال جولته رصد المحافظ أحد حالات البناء المخالفة، ووجه بإيقاف جميع الأعمال، وتنفيذ الإزالة الفورية، كما وجه المحافظ بفحص كافة التراخيص الخاصة بالمنازل حديثة البناء بقرية دلجا.

كما التقى المحافظ بعدد من المواطنين، واستمع لمطالبهم، والتي تتضمن إقامة موقف بقرية دلجا، حيث أشار المحافظ بأن الدولة بصدد إنشاء مواقف وأسواق وحدات للإطفاء، والتي تتكامل مع باقي مشروعات المبادرة الرئاسية، لتحسين مستوى الخدمات التي تمس الاحتياجات اليومية للمواطن، كما ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الحفاظ على ما تم تنفيذه من مشروعات باعتبارها ممتلكات عامة يستفيد بها المواطن، مطالبا بعدم التعدي على الأراضي الزراعية والحفاظ عليها.