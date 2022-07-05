حياة كريمة ببنى سويف.. تجهيز الأراضى والمساحات المطلوبة بقرى الفنت والحيبة

وأضاف حمادة راضى لـ"اليوم السابع"، أنه تم الرفع المساحة بقرية الفنت الغربية وزرابي الحيبة والشقر، وذلك بحضور لجنة من الوحدة المحلية وممثلي الصحة والتعليم وأملاك الدولة والجهات ذات الصلة، وعدد من أهالي القرى.

وأعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف إدراج قرى مراكز (الواسطى والفشن وبنى سويف) ضمن المرحلة الثانية من مبادرة "حياة كريمة "بعد موافقة القيادة السياسية ودعم الحكومة لتنفيذ مشروعات خدمية وتنموية ضخمة تحت مظلة المبادرة الرئاسية، وذلك بجانب قرى المرحلة الأولى، والتى شملت 66 قرية بمركزى ببا وناصر، فيما سيتم إدراج قرى مركزى إهناسيا وسمسطا ضمن المرحلة الثالثة، لتغطى المبادرة كافة قرى مراكز المحافظة السبع.