اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:48 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

جونسون يعين ستيف باركلى وزيرا للصحة البريطانية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 11:00 م
جونسون يعين ستيف باركلى وزيرا للصحة البريطانية جونسون
كتب : أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عين رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، كبير موظفي داونينج ستريت، ستيف باركلي، وزيرا للصحة بعد استقالة ساجيد جاويد.

يأتي ذلك بعد استقالة وزير الصحة البريطاني، ساجيد جاويد المفاجئة، والتي أعقبها استقالة وزير المالية، ريشي سوناك.

وقال جاويد، في رسالة على حسابه بموقع “تويتر”، "لقد تحدثت إلى رئيس الوزراء لتقديم استقالتي كوزير دولة للصحة والرعاية الاجتماعية".

وأضاف "كان لشرف عظيم لي أن أعمل في هذا الدور، لكنني آسف لذلك لم يعد بإمكاني الاستمرار بضمير حي"، مهاجمًا جونسون بأنه يفتقر للنزاهة والقيادة.

من جانبه، قال سوناك: "يتوقع الجمهور أن تُدار الحكومة بشكل صحيح وكفء وجاد"، مضيفًا: "أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".

يأتي ذلك وسط الجدل الذي يواجهه جونسون مع طريقة تعامل داونينج ستريت مع استقالة نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمحافظين كريس بينشر من منصبه الخميس الماضي بسبب مزاعم تحرشه برجال وهو في حالة سكر في نادي كارلتون.

 


بريطانيا

جونسون

وزير الصحة البريطانية



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة