جونسون يعين ستيف باركلى وزيرا للصحة البريطانية

عين رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون، كبير موظفي داونينج ستريت، ستيف باركلي، وزيرا للصحة بعد استقالة ساجيد جاويد.

يأتي ذلك بعد استقالة وزير الصحة البريطاني، ساجيد جاويد المفاجئة، والتي أعقبها استقالة وزير المالية، ريشي سوناك.

وقال جاويد، في رسالة على حسابه بموقع “تويتر”، "لقد تحدثت إلى رئيس الوزراء لتقديم استقالتي كوزير دولة للصحة والرعاية الاجتماعية".

وأضاف "كان لشرف عظيم لي أن أعمل في هذا الدور، لكنني آسف لذلك لم يعد بإمكاني الاستمرار بضمير حي"، مهاجمًا جونسون بأنه يفتقر للنزاهة والقيادة.

من جانبه، قال سوناك: "يتوقع الجمهور أن تُدار الحكومة بشكل صحيح وكفء وجاد"، مضيفًا: "أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".

يأتي ذلك وسط الجدل الذي يواجهه جونسون مع طريقة تعامل داونينج ستريت مع استقالة نائب رئيس الكتلة البرلمانية للمحافظين كريس بينشر من منصبه الخميس الماضي بسبب مزاعم تحرشه برجال وهو في حالة سكر في نادي كارلتون.