جونسون يتمسك بمنصب رئيس الوزراء في بريطانيا رغم استقالة وزيرى الخزانة والصحة

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أعرب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، عن تمسكه بمنصبه على الرغم من الاستقالة المزدوجة من وزيري الخزانة ريشي سوناك والصحة ساجد جاويد.



ففي غضون أقل من 20 دقيقة استقال سوناك وجاويد من مجلس الوزراء بسبب مخاوف بشأن قيادة رئيس الوزراء للحكومة ومعايير حكومته، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.



كما استقال نائب رئيس حزب المحافظين بيم أفولامي أيضًا من منصبه.



وأدت مغادرتهم للحكومة إلى إغراق رئاسة الوزراء في أكبر أزمة لها حتى الآن.



ومع استعداد الحكومة في وستمنستر لمزيد من الاستقالات الوزارية رفيعة المستوى، قيل إن العديد من الوزراء يظلون موالين لجونسون بمن فيهم نائب رئيس الوزراء ووزير العدل دومينيك راب ووزيرة الداخلية بريتي باتيل ووزير الأعمال كواسي كوارتنج.



وقالت الصحيفة إن وزير الدفاع بن والاس لن يستقيل من منصبه.



وأيدت وزيرة الثقافة نادين دوريس رئيس الوزراء، وغردت: "لست متأكدة من أن أي شخص يشك في ذلك بالفعل، ولكن أنا متأخّرة عن بوريس جونسون الذي يتخذ باستمرار جميع القرارات الكبيرة بشكل صحيح."



وأكد وزير الخروج من الاتحاد الأوروبي جاكوب ريس موج أنه سيواصل دعم بوريس جونسون كرئيس للوزراء.



وقال الوزير: "لقد فاز رئيس الوزراء بتفويض كبير في انتخابات عامة، وهو تصويت للشعب البريطاني ولا ينبغي أن يُسحب منه ذلك بسبب استقالة عدد من الأشخاص".



وقال سوناك في خطاب استقالته إن "الجمهور يتوقع بحق أن تُدار الحكومة بشكل صحيح وكفء وجاد".



وأضاف: "أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها ولهذا أستقيل".



وفي رسالة مثيرة، قال جاويد إن الشعب البريطاني "يتوقع النزاهة من حكومته" لكن الناخبين يعتقدون الآن أن إدارة جونسون ليست مختصة ولا "تعمل من أجل المصلحة الوطنية".