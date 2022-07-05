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جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بالأحجار الكريمة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:58 ص
جمارك المطار تضبط راكبا حاول تهريب مشغولات ذهبية مرصعة بالأحجار الكريمة
كتب محمود عبد الغنى

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أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكب مصري تهريب كمية كبيرة من المشغولات الذهبية والمرصعة بالأحجار الكريمة.
 
 
أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط المصرية القادمة من باريس استوقف حسن مختار رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر احد الركاب اثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه او ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.
 
 
 وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة كل من محمود سعد الدين مأمور الجمرك و احمد الشريف رئيس القسم واللذان تلاحظ لهما وجود ما يشتبه ان يكون مشغولات معدنية، قام هاني ابو طالب مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم ٣ بتكليف مصطفي فاضل مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا مما اسفر عن ضبط كمية المشغولات الذهبية بعضها مرصعة بفصوص من الاحجار الكريمة(الألماس) عبارة عن خواتم و دبل و انسيالات و سلاسل و دلايات بلغ عددها ٣٧ واحدة.
 
 
شارك في الضبط كل من فاطمة محمد و فادي نبيل مأمورا الجمرك واحمد الدلهماوي مدير الحركة.
 
امر احمد علي السيد مدير ادارة الجمرك بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.
 
 
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مطار القاهرة

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ألماس





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