جروبات الغش تنشر أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة

كتب محمود طه حسين

نشرت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تتبع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.

وبدأ طلاب شعبة علمى رياضة أداء الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية، " الديناميكا" فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اللجان بالتصدي لأى محاولات غش أو تصوير الأسئلة، مضيفة أنه سيتم حرمان اى طالب يثبت تورطه فى الغش.

فيما تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة إلى لجان سير الامتحانات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن صناديق الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل آمن ودون مشكلات، لافتة إلى أن أوراق الإجابة والأسئلة وكتيب المفاهيم تسلمتها اللجان تمهيدا لتوزيعها على الطلاب مع بداية الاختبار فى التاسعة صباحاً.