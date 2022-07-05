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جروبات الغش تنشر أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:30 ص
جروبات الغش تنشر أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة طلاب الثانوية العامه - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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نشرت جروبات الغش الإلكترونى أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان، فيما تتبع غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى الأسئلة المتداولة للتأكد من صحتها.
 
وبدأ طلاب شعبة علمى رياضة أداء الامتحان فى مادة الرياضيات التطبيقية، " الديناميكا" فيما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى اللجان بالتصدي لأى محاولات غش أو تصوير الأسئلة، مضيفة أنه سيتم حرمان اى طالب يثبت تورطه فى الغش.
 
فيما تابعت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وصول أسئلة امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة إلى لجان سير الامتحانات، حيث أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن صناديق الأسئلة وصلت إلى اللجان بشكل آمن ودون مشكلات، لافتة إلى أن أوراق الإجابة والأسئلة وكتيب المفاهيم تسلمتها اللجان تمهيدا لتوزيعها على الطلاب مع بداية الاختبار فى التاسعة صباحاً.
 
وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إن عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هذا العام بلغ 707 ألف و992 طالب وطالبة (الشعبتين العلمية والأدبية)، داخل 2089 لجنة سير بكل قطاع على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات والتي أعلنتها الوزارة، والعمل على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "موبايل- سماعات"، موضحة أن كتيب المفاهيم سيتم توزيعه على لجان الامتحانات قبل انطلاق ماراثون الامتحانات، مؤكدة ضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا، وذلك لأنه ليس مسموح للطالب الخروج بكتيب المفاهيم من اللجنة.
 
 

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