جامعة عين شمس تعيد اكتشاف وتنمية المواهب الفنية للطلاب بمركز "كيان"

كتب محمود راغب

أعلن قطاع التعليم والطلاب ب جامعة عين شمس عن اكتشاف وتنمية المواهب الفنية فى الموسيقى والعزف من خلال إعادة إحياء النشاط، بمركز الخدمات النوعية بكلية التربية النوعية ومسماه التسويقى "كيان"، وذلك تحت إشراف فني كامل لنخبة من أفضل أساتذة كلية التربية النوعية المتخصصين، وهم الدكتورة مروة عمرو عبدالمنعم و الدكتور احمد عبدالرحمن .

ويقوم المركز بتقديم دورات تدريبية للطلاب الموهوبين فنياً من داخل جامعة عين شمس للتدريب على العزف على آلات ( بيانو- كمان -جيتار – عود – قانون – طبلة – درامز – فلوت – ريكورد – اكورديون - مندولين – اكسليفون )، كما يقدم دورات متخصصة للطلاب ذوي الهمم لتنمية مهاراتهم الفنية.

كما يقوم المركز بتدريس منهج Trinity college London وكذلك تأهيل طلاب الثانوية العامة فنياً لخوض اختبارات التقدم للكليات والمعاهد الموسيقية المتخصصة.

كما يمكن للطلاب الموهوبين من خارج الجامعة الالتحاق بدورات تدريبية متخصصة لتنمية مواهبهم، حيث يقدم المركز خدمات مجتمعية تجاه الطلاب الموهوبين بالبيئة المحيطة من خارج الجامعة.

ويتميز مركز "كيان" بتبني تدريب الأطفال من سن 6 سنوات واكتشاف مواهبهم في العزف على الآلات الموسيقية المختلفة.

وأعلنت إدارة المركز عن فتح باب التقدم و سحب الاستمارات مجاناً لأولى الدورات الفنية في تنميه المواهب الموسيقية، الثلاثاء الموافق 5 من يوليو، وذلك بمقر رعاية الشباب بالجامعة، ويستمر حتى يوم 19 من يوليو على أن يكون موعد المقابلة الشخصية يومي 20 و 21 من يوليو الجارى الموافق الأربعاء والخميس بدءا من الساعه 10 صباحا وحتي 3 عصراً بمقر المركز بكليه التربيه النوعية لتنطلق الدراسة بأولى الدورات بدءا من 22 يوليو الجارى.