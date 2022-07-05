توافد أسر المعينين الجدد بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة دفعة 2018.. صور

كتب - أحمد عبد الهادى

بدأ منذ قليل توافد المندوبين المساعدين الجدد، لقصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، لحف اليمين القانونية بعد أن أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حلف اليمين القانونية لدفعة 2018.

فيما نظم مجلس الدولة، خيمة مكيفة لاستقبال الأهالي الذين حرصوا علي التواجد مع أبناءهم.

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2022، بتعيين 28 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجي دفعات 2018 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.