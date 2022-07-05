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تكليف أمين عام رابطة العالم الإسلامي بخطبة وصلاة عرفة بمسجد نمرة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 09:53 م
تكليف أمين عام رابطة العالم الإسلامي بخطبة وصلاة عرفة بمسجد نمرة الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى
كتب - إسماعيل رفعت

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صدرت الموافقة السامية الكريمة على قيام الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى عضو هيئة كبار العلماء الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي بالخطبة والصلاة يوم عرفة بمسجد نمرة لهذا العام 1433هـ.
 
ويأتي قرار تكليف الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، الذي يشغل رئاسة هيئة علماء المسلمين، عقب جولة خارجية له، ضمن أعماله المتعددة لتعزيز الوئام والتعايش، والحوار، والتفاهم حول سبل العيش المشترك.
 
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الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى

الشيخ-الدكتور-محمد-بن-عبد-الكريم-العيسى
الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى

 


أمين عام رابطة العالم الإسلامي

مسجد نمرة

محمد بن عبد الكريم العيسى

خطبة مسجد نمرة





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