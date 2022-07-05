تفاصيل طرح أول عملة بلاستيكية فى مصر فئة عشرة جنيهات.. فيديو

كتب - أحمد يعقوب

أعلن البنك المركزى طرح عملة نقدية جديدة فئة 10 جنيهات باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت المطبقة في العالم بدار الطباعة الجديدة في العاصمة الإدارية، كخطوة لرفع معدلات جودة أوراق النقد المتداولة بالسوق المصري، حيث تتميز النقود البلاستيكية بالمرونة والقوة، والسُمك الأقل، وطول العمر الافتراضي الذي يصل إلى نحو ثلاثة أضعاف عمر الفئة الورقية الحالية.

وفى وقت سابق، كشف مصدر مسئول بالبنك المركزي أنه تم طباعة نحو ملياري جنيه حتى الآن من العملة البلاستيكية (بوليمر) الجديدة فئة الـ10 جنيهات، وطرحها بالبنوك اعتبارا من اليوم، وحتى يتم إتاحتها للمواطنين كفكة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.