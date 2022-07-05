تعليم شمال سيناء تعلن أسماء أوائل الدبلومات الفنية

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت اليوم مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء أسماء أوئل الدبلومات الفنية على مستوى المحافظة، حيث قال المهندس ممدوح الحديدى مدير عام التعليم الفنى بشمال سيناء، أن نسبة النجاح فى التعليم الفنى هذا العام بلغت 67%، وكانت فى التعليم التجارى 76%، والصناعى 68.4%، والزراعي 47.6%، والفندقى51%.



وأضاف الحديدى، أن أوائل الدبلومات التجارية على مستوى شمال سيناء حصدت المراكز طالبات مدرسة الشهيد لواء هشام شاهين التجارية وهن :



بسمله محمد سلامه مجموع 556، ووبسمله حمدى يوسف 555، سجى اسماعيل على حسن 555، حنين احمد حسين 552، ايه محمد ميزار 550، الا هانى على محمد 548.



واوائل التعليم الصناعى 3 سنوات سعيد صالح محمد غيط مجموع 665 من مدرسة الشيخ زويد الصناعية ، ونظام الجدارات ايه رشيد على رشيد مجموع 646 مدرسة العريش ، ونظام الخمس سنوات محمد مجدى اسماعيل مجموع 886,5 مدرسة العريش الفنية ، ونظام 3 سنوات مهنى محمد جراد ابراهيم جراد مجموع 411مدرسة ابوبكر الصديق بالعريش.



والتعليم الفندقى تقى محمد ابراهيم مجموع 507 مدرسة العريش الفندقية ، والتعليم الزراعى خالد وليد السيد عطية مجموع 405 مدرسة الشهيد محمد ايمن بالعريش.





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