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تعليم بورسعيد: تغيب 4 طلاب عن امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:43 م
تعليم بورسعيد: تغيب 4 طلاب عن امتحان مادة الديناميكا للثانوية العامة طلاب الثانوية العامة
بورسعيد - محمد عزام

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أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، أنه قد تغيب عن امتحان مادة الديناميكا 4 طلاب بلجان محافظة بورسعيد الموزعة على كافة الأحياء ومدينة بورفؤاد. 
 
وأضافت مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، أن اليوم كان يؤدي طلاب الشعبة العلمية امتحان الرياضيات التطبيقية ( الديناميكا ) على فترة واحدة لمدة ساعتين من التاسعة صباحاً وحتى الحادية عشر. 
 
وأوضحت المديرية في بيان لها، أنه قد جاء عدد الطلاب المتقدمين بالشعبة العلمية قسم الرياضيات 1175 طالبا وطالبة، يؤدون امتحاناتهم في 15 لجنة، وجاء عدد الحضور 1171 طالبا وطالبة، بنسبة الحضور بالشعبة العلمية : 99.58 %‏، كما جاء عدد الطلاب المكفوفين المتقدمين 4 طالبا وطالبة حضروا جميعا. 
 
وأشارت إلي أنه لم يتم رصد أى حالات مرضية أو غش أو مشكلات فنية وإدارية داخل اللجان من شأنها الإخلال بالعملية الإمتحانية، وتم إرسال أوراق الإجابة إلى لجنة النظام والمراقبة بالإسماعيلية بمأمورية مؤمنة بمعرفة الشرطة المدنية.

 


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