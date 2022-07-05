تعرف على استعدادات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر لعيد الأضحى المبارك

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن اللواء مهندس محمد يحيى كمال سليمان رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، أن استعدادات العيد تشمل العديد من القطاعات والإدارات المختلفة بالشركة، والتى تعمل على مدار 24 ساعة بشكل متواصل، حيث يتم رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى.



وناشدت الشركة المواطنين بمحافظة الأقصر سرعة الإتصال والإبلاغ لغرفة عمليات الخط الساخن 125، وذلك فى حال حدوث مشكلة أو إنقطاع فى المياه على الرقم المجاني 125 من أى هاتف محمول، أو أرقام 0952282406 – 01147999752.



ومنها قطاعي مياه الشرب والصرف الصحى والصيانة والتشغيل والشبكات والتطهير ومنظومة عمليات الخط الساخن حيث تشمل :-



1- متابعة رئيس مجلس الإدارة بشكل مستمر لمديرى الإدارات بجميع أنحاء محافظة الأقصر .



2- متابعة مدير عام المياه ومدير عام الصرف لكافة المحطات داخل المحافظة .



3- غرفة عمليات الخط الساخن ١٢٥ تعمل على مدار الساعة.



4- تم التأكيد على الجاهزية داخل غرفة عمليات الخط الساخن من أنظمة العمل وأجهزة الاستقبال والإتصال خلال الـ 24 ساعة مع تكثيف العمالة خلال الثلاثة ورديات، طوال أيام عيد الأضحى المبارك.



5- التأكيد والمتابعة على صلاحية الأجهزة اللاسلكية والتليفونات الأرضية والمحمول، ومتابعة خدمة “الواتس آب” بصفة مستمرة والصفحة الرسمية ( شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر ) على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، والمتابعة المستمرة كل ساعتين لغرفة عمليات الخط الساخن لجميع الإدارات التابعة والتأكيد على عمل جميع المحطات بكفاءتها لكل وردية وذلك خلال أيام العيد.



6- إجراء المتابعة مع رئيس قطاع التشغيل والصيانة فى حالة حدوث أى أعطال مفاجئة والتنسيق والمتابعة مع إدارة الشبكات



7- متابعة مدير عام المياه للصيانات الدورية للمحطات والتأكد من سلامة طلمبات المياه ومحولات الديزل في حال إنقطاع الكهرباء.



8- متابعة مدير عام الصرف الصحي لمحطات الرفع والتأكد من سلامة الطلمبات وعمل إختبار لمحولات الديزل والتأكد من جاهزيتها للعمل في حال انقطاع التيار الكهربائي.



9- التنبيه على الحملة الميكانيكية لرفع درجة إستعداد السيارات والمعدات خاصة ( سيارات الطوارئ ومياه الشرب وسيارات الكسح ) وذلك فى حالة الطوارئ لمجابهة أى حدث خلال أيام عيد الأضحى المبارك.



10- التأكد من جاهزية فرق التطهير بالصرف الصحى لمواجهة أى انسداد بالخطوط الرئيسية أو الفرعية،



11- إبلاغ رئيس مجلس الإدارة ومدير عام المياه ومدير عام الصرف ومدير عام الخط الساخن بأي طارئ في حينه.



12- كما يتم إبلاغ الجهات الخارجية المعنية ( غرفة عمليات المحافظة - الشركة القابضة لمياه الشرب - حماية النيل - البيئة - الصحة )



13- الإبلاغ الفورى لإدارة التوعية والإعلام بأى تغيرات فى حالة وجود أعطال لإصدار بيان توضيحي للمواطنين بوسائل الإعلام المختلفة،



14- زيادة نشاط وحدة المتابعة الميدانية خلال الورديات، ومراجعة 80% من المكالمات التليفونية الواردة من المواطنين على الكول سنتر، وإبلاغ الموظف المقصر فى حالة وجود تقصير والتوجيه بلفت النظر ، والمحاسبة في حال التكرار.



15- التواصل المستمر مع مدير إدارة الكهرباء لمواجهة أى انقطاع بالتيار الكهربى العمومى.

