تضامن المنوفية: رفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الأضحى المبارك

شددت مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمحافظة المنوفية، وذلك لاستقبال عيد الأضحى المبارك، من خلال وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع قرى وعزب ونجوع ومراكز المحافظة .

وأكد إمام فوزي إمام، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية، أن المديرية بالتعاون مع الاورمان خصصوا 45عجل بلدى سيتم ذبحهم بالتعاون مع مجزر أشمون بعزبة لمعى مركز أشمون المعتمد من وزارة الزراعة وتحت اشراف الطب البيطرى خلال ايام التشريق، وسيتم توزيعهم خلال أيام عيد الأضحى المبارك، على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء محافظة المنوفية.

جدير بالذكر أن المديرية ومنظمات المجتمع المدنى أطلقوا قبل سنوات مشروع صك الأضحية ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الأضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التأكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، والمشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية.