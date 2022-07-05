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تصل 95℅ بالسواحل.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 05:00 ص
تصل 95℅ بالسواحل.. تعرف على نسب الرطوبة بكافة الأنحاء حتى السبت المقبل درجات الحرارة - أرشيفية
كتب محمود راغب

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كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى السبت المقبل أول أيام العيد، حيث تشهد البلاد طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد حار رطب على السواحل الشمالية ومعتدل ليلا على كافة الأنحاء.
 

وينشر اليوم السابع لقرائه متوسط نسب الرطوبة المتوقعة حتى السبت كما يلى :

 

- القاهرة الكبرى: 
العظمى 75-85
الصغرى 30-35
 
- الوجه البحرى:
العظمى 75-85
الصغرى 30-35
 
- السواحل الشمالية:
العظمى 90-95
الصغرى 55-65
 
- جنوب سيناء : 
العظمى 50-60
الصغرى 30-35
 
- شمال الصعيد : 
العظمى 40-45
الصغرى 20-25
 
- جنوب الصعيد :
العظمى 25-30
الصغرى 10-15
 
 
 
 

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