اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 05:07 م
أكرم القصاص
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تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي المسال فى المغرب

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 04:25 م
تشغيل محطتين لتوليد الكهرباء بالغاز الطبيعي المسال فى المغرب المغرب - أرشيفية
وكالات

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أعلن المغرب الثلاثاء، إعادة تشغيل محطتي توليد طاقة بـ"تهدارت" و"عين بني مطهر" باستخدام الغاز الطبيعي المسال المستورد من السوق الدولية.



وقال بيان للمكتب الوطني للكهرباء والماء، إن تزويد المحطتين بالغاز الطبيعي يتم تأمينه بواسطة أنبوب غاز (المغرب العربي – أوروبا) من خلال الربط المشترك للغاز بين المغرب وإسبانيا وفق تدفق عكسي.



وأضاف أن المملكة "تؤمّن بالتالي إمداداتها من الغاز الطبيعي من خلال إبرام عقود شراء الغاز الطبيعي المسال في السوق الدولية، وباستخدام البنى التحتية للغاز للفاعلين الإسبان وخط أنبوب الغاز المغرب العربي – أوروبا".

 


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