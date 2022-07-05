تحديث الصناعة يعلن تخريج دفعة جديدة من البرنامج المصرى الألمانى لتدريب المديرين

أعلن مركز تحديث الصناعة، مشاركة 9 من ممثلي الإدارات العليا وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص المصري بالإضافة إلى نظرائهم من جمهورية تونس فى فعاليات المرحلة الأخيرة من البرنامج التدريبي للمديريين التنفيذيين الخاص بالتطبيق العملى وزيارات مؤسسات منشآت القطاع الخاص الألمانية بمدينة Passau في دولة ألمانيا الاتحادية.

وأضاف، في بيان له اليوم، أن البرنامج يهدف لتدريب المديرين التنفيذيين وتعريف رؤساء ومديري المنشآت المصرية على أحدث سبل إدارة منظمات الأعمال وما يرتبط بها من ثقافة التعاملات التجارية وبخاصة مع المنشآت الألمانية مروراً بإجراء اجتماعات عمل ثنائية – B2B بين المديرين المصريين ونظرائهم الألمان.