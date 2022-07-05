بيرو تعيد إلزامية ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة بعد ارتفاع حالات كورونا

فاطمة شوقى

أكدت وزارة الصحة فى بيرو، إعادة الزامية ارتداء الكمامة فى الأماكن العامة، وذلك بعد ان شهدت البلاد ارتفاع ملحوظ فى عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى، حسبما قالت صحيفة "الكوميرثيو" البيروفية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه بعد شهرين منذ أن أصبحت الكمامة اختيارية فى الاماكن المفتوحة، عادت من جديد إلزامية فى جميع الأماكن، سواء كانت مفتوحة ام مغلقة، حيث تواجه الموجة الرابعة من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة: "عندما توقفنا عن استخدام الكمامة، كانت بدأت عمليات التطعيم ، ولكن مع عودة ارتفاع حالات الاصابات بكورونا ، عادنا مجددا لاستخدام الكمامة بشكل إلزامى".

وذكر رئيس الصحة عامة السكان بأن بيرو تواجه موجة رابعة من فيروس كورونا، وطلب تعاونهم في الامتثال للإجراء "الجميع مطالبون بارتداء القناع"، ونحن نحث السكان ، نحن بالفعل في الموجة الرابعة ، الاستخدام الإلزامي للقناع في أي بيئة ، سواء كانت مغلقة أو مفتوحة.

وشهدت البلاد اقامة مهرجان إنكا الأجداد لإله الشمس فى كوسكو ببيرو ، العاصمة القديمة لإمبراطورية الإنكا، مجددا بعد توقف دام عامين بسبب كورونا.

بدأت الاحتفالات في بيرو بوصول إمبراطور الإنكا مرتديًا لباسا أحمرا برأس خفاش ومزينًا بتاج ذهبي إلى قلعة ساكسايهوامان الحجرية الواقعة على مشارف المدينة، بعد طقوس أولية بدأت في ساحة كوسكو المركزية.

شملت هذه الطقوس تقديم قرابين إلى الأرض حيث تم استخدام الذرة وأوراق الكوكا والشيشة والبطاطس لطلب حصاد جيد من الإله الشمسي.