بروتوكول تعاون لتدريب طلاب جامعة الأزهر على تصميم وتشغيل الأقمار الصناعية

كتب لؤى على

استقبل الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر ، الدكتور محمد عفيفى القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون التنفيذي للشراكة في تنفيذ التدريب الصيفي لطلاب الجامعات والمعاهد العليا المصرية في جامعة الأزهر في مجالات علوم الفضاء وتكنولوجيا تصميم وتشغيل الأقمار الصناعية صيف العام 2022، إضافة إلى ذلك تم عقب توقيع بروتوكول افتتاح معامل الأقمار الصناعية في كليتي الهندسة بنين والعلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.

شارك في اللقاء الدكتور محمد الشربيني نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ومسئول ملف التحول الرقمي بجامعة الأزهر، والدكتور محمد ابوزيد الأمير نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد فكري خضر نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

كما حضر استقبال رئيس وكالة الفضاء المصرية الدكتور سيد بكري عميد كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور أحمد صوفي وكيل كلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمد مهني عميد كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور أشرف المراكبي وكيل كلية الهندسة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث.