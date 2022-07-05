برهم صالح يبحث مع سيناتور أمريكى سبل مكافحة الإرهاب واسترداد الأموال المهربة

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بحث رئيس الجمهورية العراقى، برهم صالح والسيناتور الأمريكى، ليندسى جراهام، التعاون المشترك فى مكافحة آفة الفساد والإرهاب والمساعدة لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج.

وأفادت الرئاسة العراقية - فى بيان أصدرته مساء الإثنين ونقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - بأن برهم صالح بحث لدى استقباله ليندسى جراهام العلاقات الثنائية المتينة بين البلدين وسبل تعزيزها فى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية وفقاً للتفاهمات والمصالح المشتركة.

ووفقا للبيان فقد تم خلال اللقاء تأكيد أهمية مواصلة العمل والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب واستئصال جذوره، والتعاون فى مواجهة التقلبات الاقتصادية ومكافحة آفة الفساد المالى والإدارى والمساعدة لاسترداد الأموال العراقية المهربة إلى الخارج، إلى جانب التعاون فى مجابهة ظاهرة التغير المناخى وحماية البيئة، وبحث آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ونقل البيان تأكيد الرئيس العراقى أهمية تخفيف حدة توترات المنطقة ونزع فتيل الأزمات عبر الحوار وإنهاء الملاذات الإرهابية، وتشديده على أهمية العراق فى المنطقة باعتباره محوراً أساسياً لأمن واستقرار كل المنطقة.