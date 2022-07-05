اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 يوليه 2022 01:39 م
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بدء توافد أسر المعينين الجدد بوظيفة مندوب مساعد على مجلس الدولة لحفل حلف اليمين ..فيديو

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:29 م
بدء توافد أسر المعينين الجدد بوظيفة مندوب مساعد على مجلس الدولة لحفل حلف اليمين ..فيديو أسر المعينين الجدد بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة
كتب أحمد عبد الهادي

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أجرى اليوم السابع بثا مباشرا، لرصد توافد المندوبين المساعدين الجدد وأسرهم، لقصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، لحلف اليمين القانونية بعد أن أعلن مجلس الدولة برئاسة المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حلف اليمين القانونية لدفعة 2018.

فيما نظم مجلس الدولة، خيمة مكيفة لاستقبال الأهالي الذين حرصوا علي التواجد مع أبناءهم.

وكان أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القرار الجمهوري رقم 265 لسنة 2022، بتعيين 28 مندوبا مساعدا بمجلس الدولة من خريجي دفعات 2018 من كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة.


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تعيين مندوبين مساعدين

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