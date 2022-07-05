بحرية البرتغال تحول قارب إنقاذ إلى مركبة سطح عائمة مسيّرة متعددة المهام

أ ش أ

أعلن سلاح البحرية البرتغالي تطوير مركبة سطح مسلحة عائمة مسيّرة USV متعددة المهام قادرة على تنفيذ تدريبات بحرية بالذخيرة الحية، والقيام بالمهام القتالية والحماية والمراقبة والاستطلاع، مبيناً أن عمليات تطوير المركبة المسيرة اعتمدت على تعديل هيكل قارب إنقاذ سريع دخل الخدمة في السلاح قبل 6 سنوات.



وقال قائد "وحدة تجارب المركبات المسيرة" CEOV، التابعة للبحرية البرتغالية، ماركو بينتو جويمارايس، في تصريحات خاصة أدلى بها لمجلة "جينس" العسكرية، إن وحدته تعمل بدعم من قطاع خدمات السفن التابع للبحرية البرتغالية، على تطوير إنتاج مركبة سطح عائمة مسيّرة متعددة المهام أطلق عليها X-2701، مؤكداً أن المركبة البحرية المسيرة قادرة على العمل في ظل ظروف بحرية من الفئة الرابعة حيث تتلاطم الأمواج وتتسارع.



وأكد القائد البحري أن المركبة "إكس-2701" سوف تستخدم للرد على التهديدات اللامتماثلة من مركبات بحرية صغيرة، علاوة على قيامها بتدريبات بالذخيرة الحية، والتدريب على الحماية والقتال البحري ضد التهديدات غير المتماثلة، إضافة إلى سحب القوارب الهوائية، كما يمكن استخدامها لأغراض الدورية البحرية والمراقبة والاستطلاع.



وكشفت المسؤول البحري البرتغالي أن المركبة البحرية المسيرة المطورة اعتمدت في تطويرها على تعديل هيكل قارب الإنقاذ عالي السرعة، من طراز "هاردينج سيفتي إف أر بي 650"، الذي دخل الخدمة في البحرية البرتغالية عام 2016.



وينتمي قارب الإنقاذ السريع إلى فئة "تيجو"، الذي يتخذ هيكله، البالغ إجماليه 7ر6 متر، شكل الحرف "في" باللغة الإنجليزية، ومصنّع من خامات بوليستر معززة بالألياف الزجاجية ومقاومة للنيران GRP.



القارب مزود على سطحه بمحرك ديزل قدرته 170 حصان، إضافة إلى محرك بحري "ألمارين" من طراز "إيه جيه 230"، وفق ما ذكرته مجلة "جينز".