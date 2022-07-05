اليوم.. انطلاق المؤتمر الدولى لطب قصر العينى

كتب ــ محمد صبحى

تعقد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، وإشراف الدكتورة هالة صلاح عميد الكلية، اليوم الثلاثاء مؤتمرها السنوي بقاعة مؤتمرات قصر العينى بعنوان "خط الدفاع الأول: طوارئ الباطنة والجراحة"، وذلك لمناقشة النظم والأساليب الحديثة في إدارة حالات الطوارئ، خاصة بعد النقلة النوعية بمستشفى طوارئ قصر العيني وتقديم خدمة علاجية وفقًا لكود المستشفيات العالمية.

ويشهد المؤتمر مشاركة نخبة متميزة من الخبراء المتخصصين في مختلف التخصصات الطبية ويهدف لمجابهة حالات الطوارئ في الباطنة والجراحة وذلك بمناسبة التطوير غير المسبوق الذي تشهده مستشفيات الجامعة وخاصة مستشفى الاستقبال والطوارئ الجديدة والتجديد في الخدمات العلاجية والتشخيصية لتتوافق وشروط هيئة الاعتماد والرقابة الصحية، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة للتحول نحو جامعات الجيل الرابع.

وكان الدكتور الخشت، أكد أن جلسات المؤتمر تناقش عدة محاور من بينها النظم العلاجية بين التخصصات الجراحية المختلفة لمصابي الحوادث بين أقسام جراحة العظام والمخ والأعصاب وجراحة القلب والصدر، والمستجدات في طب الطوارئ، ومسارات الحالات الطارئة الباطنية وتأثير العامل الزمني في علاج بعض التخصصات مثل أمراض القلب والجلطات القلبية والسكتات الدماغية مع عرض عدد من النماذج الفريدة التي تتطلب جودة فائقة في التشخيص والعلاج.

ومن جانبها، قالت الدكتورة هالة صلاح عميدة كلية الطب، إن جلسات المؤتمر تناقش أيضا استخدام التقنيات الحديثة والمناظير في تشخيص وعلاج مرضي الحوادث، وأحدث بروتوكولات التعامل مع مرضى الطوارئ والحوادث كمنظومة متكاملة تجمع كافة التخصصات، ومتطلبات قسم الطوارئ بقصر العيني تمهيدًا للاعتماد من قبل الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد.

ويتحدث خلال جلسات المؤتمر، الدكتور حسام صلاح الدين المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، ورئيس قسم الطوارئ، ومدير الطوارئ، ومسؤول الطوارئ بوزارة الصحة.