اليوم السابع
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اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عشرين عاما

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 10:48 ص
اليورو يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عشرين عاما اليورو
كتب سمير حسنى

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سجل اليورو اليوم الثلاثاء، أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ عشرين عاما، بحسب تقارير إعلامية.
 

يذكر أن التضخم وصل إلى مستويات قياسية خاصة منطقة اليورو التى سجلت نسبة تضخم غير مسبوقة والتى وصلت إلى إلى 8.6% فى شهر يونيو.

 

ويلقى الخبراء اللوم فى معاناة الاقتصاد الأوروبى على الأزمة الروسية الأوكرانية فى ظل ما شهده اقتصاد منطقة اليورو من انتعاش قوى بدأ فى ربيع 2021 بعد تعافيه من الركود اثر أزمة كورونا إلا أن الأزمة الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على توقعات للأشهر المقبلة حيث انخفضت توقعات النمو إلى حد كبير.

 

وكان التضخم السنوى قد ارتفع فى منطقة اليورو أكثر من 8.1% المسجل فى مايو، وفقا لأحدث الأرقام التى نشرتها اليوم وكالة إحصاءات الاتحاد الأوروبى، يورو سات، ووصل التضخم إلى أعلى مستوى له منذ أن بدا تسجيل معدلات اليورو فى عام 1997.

 


اليورو

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