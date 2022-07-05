اليابان تلجأ للذكاء الاصطناعى للكشف عن التيارات القوية بالشواطئ لمنع الحوادث

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن بداية شهر يوليو يعد بمثابة إشارة لراكبي الأمواج اليابانيين والباحثين عن الشمس للنزول على الشواطئ في جميع أنحاء البلاد، ولكن لضمان قضاء وقت ممتع دون حوادث، تلجأ السلطات في محافظة كاناجاوا، جنوب طوكيو إلى الذكاء الاصطناعى.

وأدخل المسئولون في المحافظة، نظام ذكاء اصطناعي لتحديد التيارات المتساقطة - التي تسبب 60٪ من وفيات الغرق - وإرسال تحذير إلى السباحين ورجال الإنقاذ ، وفقًا لصحيفة ماينيتشي شيمبون.

وأوضحت الصحيفة أن الشاطئ في يويجاهاما ، وهو شاطئ شهير في بلدة كاماكورا ، والذي أعيد افتتاحه في الأول من يوليو بعد عامين من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا ، يعد مكانًا معروفًا لركوب الأمواج ومن المتوقع أن يجتذب أعدادًا كبيرة من الناس لاسيما مع التوقعات بأن الصيف سيكون حارًا بشكل غير عادي.

وذكرت صحيفة ماينيتشي، أن الخبراء في جمعية إنقاذ الأرواح في اليابان وجامعة تشو في طوكيو جمعوا البيانات الحالية على مدار ستة أشهر في شتاء عام 2021 لضمان عمل النظام.

وفقًا لجمعية إنقاذ الأرواح، تحدد كاميرا الويب المثبتة على عمود يقيس التيار وأي شخص يسبح بالقرب منه ، يقوم على الفور بإخطار حارس الإنقاذ عبر ساعة ذكية.

وقالت الصحيفة إن الصور استخدمت أيضا لتطوير نظام تحذير يرسل للمسئولين الحكوميين معلومات في الوقت الحقيقي عن السباحين بعد حدوث تسونامي.

واعتبرت الصحيفة أن استخدام الذكاء الاصطناعى يعد جزءًا من حملة محلية لإحياء الشاطئ بعد توقف الوباء.

قال ميكو كونيشي ، رئيس اتحاد شاطئ كاناجاوا لمالكي أكواخ الشاطئ: "هناك بعض الأكواخ الشاطئية التي لم تتمكن من العمل لمدة عامين ، وهم حريصون على البدء من جديد". "نريد تشغيل منشآتنا أثناء اتخاذ إجراءات مضادة للفيروسات مماثلة لتلك الموجودة في المطاعم العادية."

أدخلت الحانات والمطاعم التي تصطف على جانبي الشاطئ شوكًا وملاعقًا قابلة للتحلل - يُقال إنها الأولى في اليابان - وتم بناء المنحدرات لتحسين وصول الأشخاص الذين يستخدمون الكراسي المتحركة.

وقال موتوهيدي ماسودا ، رئيس جمعية يويجاهاما بيتش للأعمال ، لصحيفة ماينيتشي: "نتخذ نهجًا تقدميًا خالٍ من العوائق وآمن وصديق للبيئة". "نأمل أن يستمتع الناس بيويجاهاما الحديثة."