وأصدر وزير الخارجية الياباني هياشي يوشيماسا - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) - إعلانا عن خطة مفصلة تمت الموافقة عليها في اجتماع لمجلس الوزراء في وقت سابق اليوم الثلاثاء، حيث أوضح أن الأموال ستساعد في توفير الغذاء لدول الشرق الأوسط وأفريقيا التي تضررت بشدة من انخفاض واردات الحبوب من أوكرانيا وروسيا.

وأشار هياشي إلى أن المنظمات الدولية ستساعد في توزيع الأموال، التي ستدعم زيادة الطاقة الإنتاجية للغذاء.

وأوضح وزير الخارجية أن بعض الأموال ستستخدم للمساعدة في بناء مرافق تخزين للقمح والحبوب الأخرى في أوكرانيا حتى يمكن استئناف الصادرات من البلاد، مؤكدا أن اليابان ستعمل مع مجموعة الدول السبع والدول الأخرى في المجتمع الدولي لمحاولة الحفاظ على الأمن الغذائي في العالم.