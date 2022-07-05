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المجلس الرئاسى الليبى يعلن خطة حل أزمة الانسداد السياسى فى البلاد

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 03:08 م
المجلس الرئاسى الليبى يعلن خطة حل أزمة الانسداد السياسى فى البلاد رئيس المجلس الرئاسى الليبي محمد المنفى
كتب: أحمد جمعة

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أكد المجلس الرئاسي الليبي في بيان له، الثلاثاء، أنه استجابةً للمطالب المشروعة لأبناء الشعب الليبي، وتحقيقاً لتطلعاتهم للتغيير، أجرى المجلس الرئاسي عدداً من الاجتماعات بين أعضائه بالخصوص، خلصت إلى التوافق حول إطارٍ عام، لخطة عمل تعالج الانسداد السياسي في البلاد.

وأشار المجلس الرئاسي الليبي، في بيان له، أن عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي سيتولى بإجراء المشاورات العاجلة مع الأطراف السياسية، لتحقيق التوافق على تفاصيلها، وإطلاقها فيما بعد في شكل خارطة طريق واضحة المسارات والمعالم، تُنهي المراحل الانتقالية، عبر الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في إطار زمني محدد، وتدفع في اتجاه توافق وطني حول مشروع التغيير، الذي يعزز الثقة بين الأطراف السياسية كافةً.

وأوضح المجلس الرئاسي أنه من العناصر الحاكمة لخطة الحل الحفاظ على وحدة البلاد وإنهاء شبح الحرب وإنهاء الانقسام، تعزيز حالة السلام القائم وتجنب الفوضى، الحد من التدخل الأجنبي والدفع في اتجاه حل وطني يقدم على ما سواه.

 

 


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