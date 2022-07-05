المتهمة بحرق زوجها بكرداسة: "بيعاملنى وحش وولعت فى الشقة وقفلت الباب"

كتب بهجت أبو ضيف

اعترفت المتهمة بحرق زوجها في كرداسة، أمام رجال المباحث عقب القبض عليها، أنها قررت ارتكاب الجريمة نتيجة اعتياد زوجها الاعتداء عليها، وإساءة معاملتها، خاصة أنه مسجل خطر، بالإضافة إلى اعتياده سب والدتها.

وقالت المتهمة، أنها خططت لتنفيذ الجريمة، حيث اشترت كمية من الجاز، وأودعت طفليها لدى والدتها، ثم انتهزت فرصة نوم زوجها، وسكبت الجاز على محتويات الشقة، وأشعلت النار، ثم أغلقت الباب من الخارج، حتى لا تدع فرصة له للنجاة.

وأنكرت المتهة عقب القبض عليها ارتكاب الجريمة، وادعت أن سبب نشوب الحريق، تسرب غاز، إلا أن تحريات رجال المباحث كشفت ارتكابها الجريمة.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نقل عامل إلى المستشفى مصابا بحروق متفرقة بأنحاء جسده، نتيجة اشتعال حريق بشقته فى كرداسة.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وأسفرت معاينة الشقة عن وجود شبهة جنائية، حيث تبين أن سبب اشتعال النيران إلقاء مادة مشتعلة على محتويات الشقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن زوجة المصاب متورطة فى إشعال النار بالزوج والشقة، لسوء سلوكه، واعتياده التشاجر معها والاعتداء عليها.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمة، وبمواجهتها اعترفت بصحة الاتهام المنسوب إليها، وأنها أصيبت خلال إشعال النار بالشقة، وذكرت أنها انتهزت نوم زوجها وارتكبت الجريمة، فتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.