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المانجو فى أسوان.. 125 ألف طن سنويا بقيمة تسويقية 3 مليارات جنيه

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 02:00 ص
المانجو فى أسوان.. 125 ألف طن سنويا بقيمة تسويقية 3 مليارات جنيه مانجو - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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أكدت الدكتورة غادة أبو زيد نائب محافظ أسوان، أن المحافظة تنتج كميات كبيرة من أصناف المانجو المختلفة، وهو ما دفع إدارة الاستثمار بالمحافظة التفكير فى إقامة مهرجان للمانجو للعام الثانى على التوالى.
 
وأضافت نائب محافظ أسوان، أن المهرجان يعتبر حلقة وصل مباشرة بين مزارعى وتجار المانجو والمواطنين الراغبين فى الحصول على هذا المنتج، كما أنه يساهم بشكل مباشر فى تقديم كافة أوجه الدعم للمزارعى المانجو وذلك من خلال تحقيق التسويق الجيد لمنتجاتهم وإبراز الأصناف المختلفة لمحصول المانجو الأسوانى وتعريف جمهور المستهلكين بها سواء المستوردين أو طالبى توريدها للمصانع والشركات المختلفة.
 
وأوضحت غادة أبو زيد، بأن أسوان تنتج أكثر من 125 ألف طن سنوياً من المانجو بقيمة سوقية 3 مليار جنيه حيث يتم تصدير جزء منها ، فيما يتم تسويق البعض الأخر على المستوى المحلى ، وهو يعد ثانى أهم المحاصيل الإستراتيجية لمحافظة أسوان حيث تقدر المساحة المنزرعة بمحصول المانجو بحوالى30 ألف فدان.
 

مهرجان المانجو

المانجو

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



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