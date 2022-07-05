اللاورى والبهارات والكارى والبابريكا.. أشهر التوابل قبل عيد الأضحى المبارك

أسيوط -هيثم البدرى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا من داخل منطقة القيسارية أقدم الأسواق التجارية فى محافظة أسيوط والتى تضم أقدم محلات التوابل والبهارات.

وقال احمد النحاس أحد تجار التوابل، أن عيد الأضحي المبارك من أهم المواسم التي يقبل المواطنين فيه علي شراء التوابل والبهارات وكل الأصناف التي تستخدم في شوي اللحوم والطبخ، لافتا إلى أن هناك بهارات وتوابل أساسية لا غني عنها في شوي اللحم منها الكمون والفلفل الأسود والشطة والبابريكا ، والكاري وحديثا دبس الرمان.

واضاف النحاس، أن أوراق اللاورى أيضا من التوابل التى لا غني عنها، وهناك توابل عبارة عن تركيبات وخليط من كل ذلك تأتي جاهزة.



