اليوم السابع
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الكنيسة الإنجيلية تتسلم قطعة أرض مخصصة لها بالعاصمة الجديدة.. صور

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 12:54 م
الكنيسة الإنجيلية تتسلم قطعة أرض مخصصة لها بالعاصمة الجديدة.. صور قيادات الطائفة
كتب: محمد الأحمدى

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تسلم اليوم قيادات الطائفة الإنجيلية فى مصر، قطعة الأرض المخصصة للطائفة فى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث قدم الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة بالأمس الشكر والتقدير إلى الرئيس السيسى، على قرار تخصيص قطعة الأرض.

وقال زكى فى بيان له: "نثمن مجهوداتكم الجادة والمخلصة فى بناء ركائز دولة المواطنة وتأسيس دولة المساواة والعيش المشترك بمشاركة جميع المصريين، وسعيكم الدائملتحقيق مقومات الدولة المدنية الحديثة، متابعا: "نصلى إلى الله أن يمنح مصرنا العزيزة الرخاء والقدرة على تجاوز جميع التحديات معًا، بعقل وقلب مصري واحد".

وبعث رئيس الإنجيلية برقيات تهنئة بحلول عيد الأضحى المبارك إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب،شيخ الأزهر الشريف، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، والمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، والدكتور شوقى علام، مفتي الجمهورية، ووزراء الدفاع والداخلية والأوقاف والعدل والتضامن الاجتماعي والتعليم والصحة والقوى العاملة والتجارة والصناعة والماليةوالإسكان والبيئة والثقافة وشؤون مجلس النواب والزراعة، ومحافظ البنك المركزي المصري، ومحافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحر الأحمر والفيوم وبنيسويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

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 قيادات الطائفة الإنجيلية 

 

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 جانب من تواجد قيادات الطائفة 

 

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تحديد أماكن الكنيسة 

 

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 العاصمة الإدارية الجديدة 

 

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قيادات الطائفة 

 


الطائفه الانجيليه

العاصمه الاداريه الجديده

اندريه زكى

دوله المواطنه



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