القومية للأنفاق: سيتم تغيير تصميمات محطة مترو كلية البنات وسنقاضى الشركة المنفذة

كتب سيد الخلفاوى

أكدت الهيئة القومية للأنفاق ، وشركة "آر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو، الشركة المسؤولة عن تشغيل الخط الأخضر الثالث، أنها تتابع عن كثب ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية فيما يخص استخدام تصميمات فنية من أعمال فنان روسي في المشروع الثقافي داخل محطة كلية البنات فى الخط الأخضر الثالث.

وأوضحت الشركة، أنه تم التعاقد مع وكالة "أستوديو والى" للدعاية التابعة لغادة والى لإنشاء تصميمات فنية خاصة بالمشروع الثقافي بمحطات الخط الأخضر الثالث، وتم إدراج بند ملزم قانونياً ينص بأن شركة الدعاية هى المسؤولة الوحيدة عن تقديم تصميمات فنية أصلية، وفى حالة الاقتباس أو النسخ، يتعين عليها الحصول على موافقة قانونية رسمية من الفنانين القائمين على تلك الأعمال يخول استخدامها، وفقاً لما هو متعارف ومعمول به مع جميع الفنانين.

وفى مارس الماضى تم إنهاء العقد مع شركة الدعاية نظراً لأسباب أخرى تتعلق بإخلال فى بعض بنود العقد والتنفيذ. وتؤكد الهيئة القومية للأنفاق وشركة "آر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو بأنهم لم يكونوا على دراية بأن تلك التصميمات مستوحاة بشكل غير قانونى من لوحات فنان روسي، وأنهم ضد أى تعد على حقوق الملكية الفكرية بأي شكل.

وتابعت: "بناء عليه نقوم حالياً بدراسة الإجراءات القانونية المناسبة ضد شركة الدعاية لحفظ جميع الحقوق الخاصة بالهيئة القومية للأنفاق وشركة "اّر.ايه.تى.بى" ديف للنقل كايرو عند إثبات الادعاءات وعليه سيتم تغيير التصميمات المقتبسة بشكل غير قانونى.

واعتذرت الشركة للفنان التشكيلي الروسي "جورجي كوراسوف" وللجمهور عن تلك الحادثة، مؤكدة على احترامها الكامل لحقوق الملكية الفكرية للجميع داخل مصر وخارجها