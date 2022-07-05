اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 05 يوليه 2022 06:36 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

القوات المسلحة المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا جويا مشتركا بقاعدة جوية مصرية

الثلاثاء، 05 يوليه 2022 05:35 م
القوات المسلحة المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا جويا مشتركا بقاعدة جوية مصرية القوات المسلحة المصرية والأمريكية تنفذان تدريبا جويا مشتركا
كتب زكى القاضى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
فى إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرى مع الدول الصديقة والشقيقة نفذت القوات الجوية المصرية والأمريكية تدريباً جوياً مشتركا ًبمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام  من مختلف الطرازات لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية.
 
 
وتضمن التدريب عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبيـة بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطلعات التدريبية على مهام العمليات تخللها التدريب على التزود بالوقود فى الجو نهاراً وليلاً ، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلوا القوات الجوية من مستوى إحترافى عالى يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم .
 
يأتى التدريب فى ضوء تنامى علاقات الشراكة والتعاون العسكرى بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية .
 
القوات-الـمسـلحـة-الـمصرية-والأمريكية-تنفذان-تـدريب-جـوى-مشترك-بإحــدى-القواعد-الجوية-المصرية-(1)
 
القوات-الـمسـلحـة-الـمصرية-والأمريكية-تنفذان-تـدريب-جـوى-مشترك-بإحــدى-القواعد-الجوية-المصرية-(2)
 
القوات-الـمسـلحـة-الـمصرية-والأمريكية-تنفذان-تـدريب-جـوى-مشترك-بإحــدى-القواعد-الجوية-المصرية-(3)
 
القوات-الـمسـلحـة-الـمصرية-والأمريكية-تنفذان-تـدريب-جـوى-مشترك-بإحــدى-القواعد-الجوية-المصرية-(4)
 

القوات المسلحه

الجيش المصرى

القوات الجويه



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة